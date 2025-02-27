Семшов: «Кто бы «Краснодар» ни тренировал, у них все равно философия бороться за первое место»

Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов заявил, что возможное чемпионство «Краснодара» не будет зависеть от того, тренирует ли команду Мурад Мусаев или нет.

«С Мусаевым или без него команда все равно борется и ставит максимальные цели. Да, с ним были фантастические серии, но были и провальные игры. Поэтому кто бы «Краснодар» ни тренировал, у них все равно философия такая — бороться за первое место», — приводит слова Семшова «КП».

«Краснодар» во втором сезоне подряд уходит на зимнюю паузу в чемпионате России лидером турнирной таблицы. На текущий момент «быки» набрали 39 очков. Столько же у «Зенита», но краснодарцы обходят соперников по дополнительным показателям.