Гаврилов: «В матче ЦСКА и «Спартака» было мало футбола, но много скандала»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Вы знаете, я не смотрел игру. Знаю, что она завершилась со счетом 2:1, победу раздобыли еле-еле. Кого-то удалили. В целом, мне вкратце рассказали. Футбол в целом был интересным? Опять там что-то произошло. Наверное, судейские ошибки опять будут обсуждать. Как всегда. Это не футбол! Даже не знаю, как это назвать. Примерно такого я ожидал от игры, это и произошло. Было мало футбола, но много скандала. Предполагал, что такое случится. Думал, что игра будет ни о чем, ждал ничейного результата. Видимо, к тому все и шло, но судья пенальти назначил в дополнительное время. Непонятно, по делу или нет», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.