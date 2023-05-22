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Сегодня, 20:35

Гаврилов: «В матче ЦСКА и «Спартака» было мало футбола, но много скандала»

Гаврилов оценил результат матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Вы знаете, я не смотрел игру. Знаю, что она завершилась со счетом 2:1, победу раздобыли еле-еле. Кого-то удалили. В целом, мне вкратце рассказали. Футбол в целом был интересным? Опять там что-то произошло. Наверное, судейские ошибки опять будут обсуждать. Как всегда. Это не футбол! Даже не знаю, как это назвать. Примерно такого я ожидал от игры, это и произошло. Было мало футбола, но много скандала. Предполагал, что такое случится. Думал, что игра будет ни о чем, ждал ничейного результата. Видимо, к тому все и шло, но судья пенальти назначил в дополнительное время. Непонятно, по делу или нет», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132270_gavrilov_v_matche_cska_i_spartaka_byilo_malo_futbola_no_mnogo_skandala
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 4 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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