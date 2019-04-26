Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус выразил мнение, что "Краснодару" в концовке сезона не хватает хавбека Павла Мамаева. Полузащитник и нападающий "Зенита" Александр Кокорин с 8 октября находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака.

– Вам не кажется, что на длинной дистанции "Краснодару" именно Мамаева и не хватило? Перейра в одиночку не "вывозит"?

– Я не могу назвать Мамаева суперкреативным футболистом или очень техничным. Но Павел мог выгрызть мяч, отдать пас и забить в нужный момент. В этом у меня нет сомнений. Конечно, он бы пригодился "быкам" на финишной прямой. Здесь мы опять возвращаемся к пресловутой скамейке. У "Зенита" и "Локо" она есть, поэтому они по праву и занимают первое-второе места. А вот у "Краснодара"… (Виталий Айрапетов)

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