Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал изменения в руководстве судейского комитета РФС. Напомним, что после заседания исполкома федерации 15 ноября было объявлено: данный комитет возглавил Ашот Хачатурянц.

— Прежде всего, от лица нашего клуба хотел бы пожелать успешной и плодотворной работы новому главе судейского комитета РФС, — заявил Белкин. — Уверен, что с приходом Ашота Хачатурянца на этот пост в судейской системе российского футбола произойдут качественные изменения, которые позволят в целом поднять уровень нашего чемпионата и работы арбитров. У Ашота Рафаиловича есть большой управленческий опыт, в том числе в области реализации крупных комплексных проектов, а также хорошие знания футбольной среды. Думаю, что для успешного претворения на практике новой концепции судейства его кандидатура оптимальна. (Дмитрий Симонов)

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