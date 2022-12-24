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Сегодня, 17:22

Юрист рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в АФК

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Отзыв членства в УЕФА возможен при соблюдении трех условий: национальная ассоциация выходит из УЕФА в конце финансового года; национальная ассоциация письменно предупредила Правление о своем выходе не менее чем за полгода до конца финансового года, то есть не позднее 31 декабря; национальная ассоциация исполнила все финансовые обязательства перед УЕФА до своего выхода из ее состава.

Соответственно, РФС может предупредить УЕФА о своем выходе 31 декабря 2022 года и выйти 30 июня 2023 года. Прием обратно возможен в общем порядке», — приводит слова юриста Vprognoze.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Источник: Vprognoze
РФС
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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