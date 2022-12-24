Юрист рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в АФК

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, как РФС может выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Отзыв членства в УЕФА возможен при соблюдении трех условий: национальная ассоциация выходит из УЕФА в конце финансового года; национальная ассоциация письменно предупредила Правление о своем выходе не менее чем за полгода до конца финансового года, то есть не позднее 31 декабря; национальная ассоциация исполнила все финансовые обязательства перед УЕФА до своего выхода из ее состава.

Соответственно, РФС может предупредить УЕФА о своем выходе 31 декабря 2022 года и выйти 30 июня 2023 года. Прием обратно возможен в общем порядке», — приводит слова юриста Vprognoze.ru.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.