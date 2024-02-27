Юрист бывшей супруги Сафонова высказался о решении суда по делу об алиментах

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы семьи Анастасии Казарчек, бывшей супруги вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал подробности решения Никулинского суда Москвы, обязавшего голкипера выплачивать бывшей жене четверть своих доходов.

«Да, действительно 25.01.2024 Никулинский районный суд г. Москвы удовлетворил исковые требования Анастасии Александровны к Матвею Евгеньевичу о взыскании алиментов на содержание совместной дочери Майи в размере 1/4 доли от всех видов заработка начиная с 18.01.2022 года до совершеннолетия ребенка. Взыскание алиментов за предыдущие периоды (ретроспективное взыскание) вызвано тем, что Матвей Евгеньевич не исполнял обязательства по оплате алиментов в объеме, который установлен законом.

Данное решение суда подлежит немедленному исполнению.

Также считаю важным отметить, что состоявшееся решение суда удовлетворяет Анастасию. Суд отверг все возражения адвокатов Матвея Евгеньевича. В данном случае Московский суд показал высокий уровень независимости и беспристрастности. В то время как Краснодарские «ручные» суды уже почти год не могут определить с кем останется жить грудная Майя: с матерью или отцом. И спор о месте жительства ребенка до сих пор находится на стадии предварительных заседаний», — сказал Шилов «СЭ».

Бывшая супруга футболиста Анастасия Казачек объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.