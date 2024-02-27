Аршавин: «Выдавать ли Промеса Нидерландам — решат без меня»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает об уголовном деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Выдавать ли Промеса Нидерландам — решат без меня. В «Спартаке» разберутся. Промесу больше играть негде», — цитирует Аршавина Sport24.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Промес был объявлен в международный розыск. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат форварду «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 21 матч, в которых отличился 8 голами и 8 результативными передачами.