Глеб — о товарищеской игре Белоруссии с Россией: «Надеюсь, выступим лучше, чем в прошлом году»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей летом товарищеской игры с Россией.

«Хорошо, что заранее обо всем договорились. Сборной Белорусии этот спарринг очень полезен. В игре с сильным соперником всегда интересно — понимаешь уровень, к чему нужно стремиться. Понимаешь, где нужно улучшить. Надеюсь, что такого счета, как в прошлом году, не будет. Надеюсь, выступим лучше, чем в прошлом году», — сказал Глеб «СЭ».

Ранее в четверг сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии. Игры пройдут в мартовское и июньское окна ФИФА. В марте Россия проведет матч с Замбией, 6 июня сыграет дома с Нигерией, а 10 июня — на выезде с Белоруссией.

В 2024 году Россия в Минске разгромила Белоруссию со счетом 4:0.