Юран заявил, что у «Спартака» нет спада результатов

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19 тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Тяжелый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему. Это футбол, «Факел» — бойцы, за счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол, при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. В следующий матче чемпионата России красно-белые сыграют против «Оренбурга» в гостях.