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Сегодня, 14:20

Малком проводит сотый матч за «Зенит»

Виктория Кравченко
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» принимает «Химки» в матче 19-го тура РПЛ. Игра проходит на «Газпром-Арене». Счет к 17-й минуте — 0:0.

Для бразильского полузащитника «Зенита» Малкома это сотая игра в составе петербургского клуба.

В составе «Зенита» 26-летний футболист играет с 2019 года. За это время он провел 100 матчей, забил 33 гола и сделал 22 передачи.

«Зенит» является лидером РПЛ после 18 туров чемпионата.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

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