Малком проводит сотый матч за «Зенит»

«Зенит» принимает «Химки» в матче 19-го тура РПЛ. Игра проходит на «Газпром-Арене». Счет к 17-й минуте — 0:0.

Для бразильского полузащитника «Зенита» Малкома это сотая игра в составе петербургского клуба.

В составе «Зенита» 26-летний футболист играет с 2019 года. За это время он провел 100 матчей, забил 33 гола и сделал 22 передачи.

«Зенит» является лидером РПЛ после 18 туров чемпионата.