Одоевский: «В день юбилея проснулся с рабочим настроением»

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский рассказал, как проходят сборы команды.

— Даниил, поздравляем с днем рождения! У вас сегодня юбилей, 20 лет. С каким настроением проснулись?

— С рабочим!

— Вы не первый раз отмечаете день рождения на сборах. Поздравила ли вас команда утром?

— Кого-то из партнеров встретил на завтраке — они поздравили уже утром. А вся команда поздравила перед тренировкой фирменным тоннелем. В целом, все в рабочем режиме — у нас еще была двусторонка, все готовились.

— Вы очень уверенно прошли по тоннелю. Действительно, не было сильных ударов?

— Я и на 18-летие в Дубае так же прошелся — пока ничего не изменилось.

— Расскажите немного о сегодняшней двусторонке.

— Получилась интенсивная тренировка. Ребята прилично завелись. Все получили определенную нагрузку, а сегодня вечером — заслуженный отдых.

— Как насчет поздравлений из Петербурга? Когда было первое? Ждете ли еще?

— Мне приятно от всех получать поздравления. А первое — как любят все друзья — в 00:00:00. Из ресторана прислали видео, отдыхали за меня.

— Первая неделя сборов подошла к концу — как ощущения?

— Классно, все втянулись. Мы думали, что будет труднее морально, но все до сих пор навеселе, улыбаются. При этом нагрузки тяжелые.