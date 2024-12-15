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Юран считает натурализацию легионеров РПЛ негативным явлением

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о натурализации футболистов из РПЛ.

«Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел. В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодежи, детским школам», — цитирует Юрана Legalbet.

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября Указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

Источник: Legalbet
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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