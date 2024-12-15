Агент форварда «Акрона» Тимошенко сообщил о работе над выкупом футболиста у «Родины»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Акрона» Ивана Тимошенко, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Тимошенко выступает за тольяттинский клуб на правах аренды из московской «Родины».

«Ведется работа по его переходу. В «Родину» он не вернется? Вероятно, все. Пока точно не известно. Позиция «Акрона»? Есть взаимная позиция футболиста и клуба, что продолжать такое сотрудничество нецелесообразно», — сказал Еремин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.