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Сегодня, 12:20

Агент форварда «Акрона» Тимошенко сообщил о работе над выкупом футболиста у «Родины»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Акрона» Ивана Тимошенко, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Тимошенко выступает за тольяттинский клуб на правах аренды из московской «Родины».

«Ведется работа по его переходу. В «Родину» он не вернется? Вероятно, все. Пока точно не известно. Позиция «Акрона»? Есть взаимная позиция футболиста и клуба, что продолжать такое сотрудничество нецелесообразно», — сказал Еремин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

ФК Акрон
ФК Родина
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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