Главный тренер «Химок» рассказал о травме Мамаева

Главный тренер «Химок» рассказал о травме полузащитника Павла Мамаева. Хавбек получил повреждение в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

— Похоже, у Мамаева микронадрыв задней поверхности. Доктор завтра сделает УЗИ. По общению с Павлом, похоже на микронадрыв.

Почему так мало игроков? У нас есть травмированные. Не мог участвовать Баженов из-за карточки. Кто-то восстанавливается, уже в основной группе. Если бы были все здоровы, была бы другая ситуация. Из-за травм нам сложно было собрать игроков, — заявил Юран.

Отметим, что для Мамаева это был дебютный официальный матч в составе «Химок».

В следующем матче «Химки» 6 марта сыграют на выезде против столичного «Локомотива».