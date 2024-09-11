Юран о возможном возвращении к работе: «Руки чешутся!»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«С моим будущим все нормально. Увидим у руля? Руки чешутся!» — сказал Юран «СЭ».

Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари НН». В конце апреля нижегородцы отправили в отставку 55-летнего специалиста.

Ранее в своей карьере Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Локомотив» из Астаны и другие команды.