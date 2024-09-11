Команда Романцева обыграла команду Станковича в матче звезд «Спартака»

Команда Олега Романцева («белые») одержала победу над командой Деяна Станковича («красные») в матче звезд, посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона «Спартака» — 3:2.

В составе «белых» дубль оформил Веллитон и еще один гол забил Дмитрий Аленичев.

У «белых» отличились хоккеист Илья Ковальчук, реализовавший пенальти, и Александр Самедов.

Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».