Газизов считает, что «Зенит» не будет расслабляться в матче с «Уфой»
14:55
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 8 мая в Уфе.
«Зенит» — уже чемпион, но расслабляться там никто не будет, посмотрите на состав. Разговоры о расслаблении — это больше для болельщиков. Для нас это будет очень сложная и тяжелая игра, надо добывать очки. Думаю, игра будет завтра результативной", — сказал Газизов «СЭ».
«Уфа» с 21 баллом находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 61 баллом лидирует в РПЛ и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.
(Екатерина Звенигородская)
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