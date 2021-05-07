Газизов считает, что «Зенит» не будет расслабляться в матче с «Уфой»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 8 мая в Уфе.

«Зенит» — уже чемпион, но расслабляться там никто не будет, посмотрите на состав. Разговоры о расслаблении — это больше для болельщиков. Для нас это будет очень сложная и тяжелая игра, надо добывать очки. Думаю, игра будет завтра результативной", — сказал Газизов «СЭ».

«Уфа» с 21 баллом находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 61 баллом лидирует в РПЛ и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.

(Екатерина Звенигородская)