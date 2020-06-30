Ярошик считает дерби со «Спартаком» шансом для ЦСКА выйти из кризиса

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик считает, что красно-синим стоит подойти к матчу 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» без лишних эмоций. Встреча пройдет сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.

— Слава Богу, впереди дерби, и для ЦСКА это шанс выйти из кризиса, — цитируют «Известия» Ярошика. — Им нужно просто выкинуть из головы результаты последних матчей, всю эту ситуацию с Гончаренко и подойти к встрече со «Спартаком» без лишних эмоций. Соперник тяжелый, но он точно не сильнее ЦСКА на две головы, и игра может получиться вполне равной.