Ярошик считает дерби со «Спартаком» шансом для ЦСКА выйти из кризиса
30 июня 2020, 06:26
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик считает, что красно-синим стоит подойти к матчу 25-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» без лишних эмоций. Встреча пройдет сегодня и начнется в 20.30 по московскому времени.
— Слава Богу, впереди дерби, и для ЦСКА это шанс выйти из кризиса, — цитируют «Известия» Ярошика. — Им нужно просто выкинуть из головы результаты последних матчей, всю эту ситуацию с Гончаренко и подойти к встрече со «Спартаком» без лишних эмоций. Соперник тяжелый, но он точно не сильнее ЦСКА на две головы, и игра может получиться вполне равной.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1029217/sevastian-terletckii/trenerskii-zakhod-kak-vozvrashchenie-goncharenko-povliiaet-na-tcska-v-derbi
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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