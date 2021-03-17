Ярошик: «ЦСКА не хватает мастерства, чтобы быть чемпионом, но им по зубам быть в тройке»

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

«Было видно, что «Зенит» в начале игры находился не в самом лучшем состоянии. Могу подметить огромное старание у ЦСКА, но этого мало, чтобы бороться за чемпионство или обыгрывать такие команды, как «Зенит». Было очень интересно смотреть до удаления Ахметова, но после него матч потерял интригу. Петербуржцы — большие мастера, которые не давали выходить ЦСКА даже в контратаки», — сказал Ярошик «СЭ».

Иржи Ярошик считает, что ЦСКА не хватает мастерства, чтобы бороться за чемпионство, но им по зубам быть в тройке: «Пусть борются за второе место, за Лигу чемпионов». Он добавил, что, оружие, конечно, складывать не надо, но все прекрасно видят, что «Зенит» намного сильнее.

«Если Влашич хочет играть заграницей в больших командах, то он должен больше проявлять лидерских качеств на поле, больше брать на себя ответственность, больше играть в атаке, больше создавать моментов. Я его почти не замечал в течение 60 минут. В такой игре на поле должен быть лидер, а у ЦСКА его не было. Искать нового тренера нужно уже после окончания сезона. Как я уже говорил, руководство ЦСКА должно принять решение на холодную голову. Фанаты знают, что бывают взлеты и падения. Сейчас они должны поддержать команду и тренера, чтобы армейцы зацепились за второе место и сделали до конца сезона невозможное. Команда молодая, много новичков, которым нужно еще набрать опыт. Пока с таким уровнем им тяжело будет играть в Лиге Европы, не то что чемпионов», — добавил Ярошик.

С 52-й минуты армейцы играли в меньшинстве — удалили Ильзата Ахметова. Отрыв между «Зенитом» и ЦСКА составляет 8 очков.

(Екатерина Звенигородская)