Ян Коллер: «У Бароша в последнем сезоне было больше боли, чем веселья»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер высказался по поводу решения многолетнего партнера по атаке Милана Бароша завершить карьеру. 38-летний форвард провел последний сезон в «Банике» и закончил выступления из-за хронических проблем со здоровьем.

— В этом сезоне у Милана были проблемы со здоровьем, и для него было больше боли, чем веселья, — цитирует Blesk Коллера. — Вероятно, для Милана пришло время закончить. Он может гордиться своей карьерой.

Вероятно, его тело болело очень сильно, так что он не мог этого вынести. Он больше не мог носиться по полю, как ему хотелось. Я тоже закончил, когда больше не мог тренироваться.

— Когда вы лучше всего играли вместе?

— Во время потрясающего Евро-2004. Такое нельзя забыть. Милан был одним из лучших игроков чемпионата, забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром. Это очень приятные воспоминания.

У меня было не так много партнеров по нападению, в основном я действовал на острие один. Мы с Баром прекрасно понимали друг друга и знали, чего друг от друга ждать. У нас была атакующая команда, мы могли рассчитывать на поддержку полузащитников. Неслучайно у нас с Миланом лучшие показатели по голам за сборную.