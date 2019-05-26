19:23 | Футбол — РПЛ

"Я супер хэппи". Реакция Смолова на сезон "Локомотива"

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Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поблагодарил своих партнеров по команде за сезон. Красно-зеленые заняли второе место в премьер-лиге, а также выиграли Кубок России.

Кубок России-18/19. Серебряная медаль чемпионата России-18/19. Лига Чемпионов-19/20.
И это все за один сезон. Спасибо, "Локо"! Спасибо, парни! Я супер хэппи, - написал Смолов в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Смолов провел 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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