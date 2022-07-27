Wildberries будет поставлять «Спартаку» форму от Nike

В компании Wildberries рассказали о деталях контракта со «Спартаком».

«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — приводит «Чемпионат» слова пресс-службы Wildberries.

27 июля «Спартак» подписал контракт с компанией Wildberries, которая с сезона-2023/24 станет новым техническим партнером клуба и будет поставлять экипировку всем командам.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет текущий сезон в форме образца сезона-2021/22.