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Сегодня, 12:07

Wildberries будет поставлять «Спартаку» форму от Nike

Сергей Разин
корреспондент
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В компании Wildberries рассказали о деталях контракта со «Спартаком».

«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — приводит «Чемпионат» слова пресс-службы Wildberries.

27 июля «Спартак» подписал контракт с компанией Wildberries, которая с сезона-2023/24 станет новым техническим партнером клуба и будет поставлять экипировку всем командам.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет текущий сезон в форме образца сезона-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4768321-v-wildberries-soobschili-chto-budut-postavlyat-spartaku-formu-ot-nike.html
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