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Радимов: «В «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на россиян и легионеров»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном конфликте в петербургском клубе между российскими игроками и легионерами.

«Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря — легионеры и русские, как это было в звездном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками и национальность тут не причем. Думаю, что в «Зените» все хорошо», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешел защитник «Сочи» Родригао". Также в результате двусторонней аренды с «Корантиансом» в «Зенит» перешли Иван Куарезма и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-v-zenite-ne-mozhet-byt-razdeleniya-russkikh-i-legionerov-na-dva-lagerya-1320645/
Владислав Радимов
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