Радимов: «В «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на россиян и легионеров»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном конфликте в петербургском клубе между российскими игроками и легионерами.

«Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря — легионеры и русские, как это было в звездном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками и национальность тут не причем. Думаю, что в «Зените» все хорошо», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешел защитник «Сочи» Родригао". Также в результате двусторонней аренды с «Корантиансом» в «Зенит» перешли Иван Куарезма и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.