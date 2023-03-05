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Сегодня, 23:15

Выбери лучшего игрока 18-го тура РПЛ

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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Первый тур после длительной паузы в РПЛ завершен.

Выбираем лучшего игрока! Опрос доступен в Telegram-канале «СЭ».

Артем Дзюба

Провел огненный дебютный матч за «Локомотив» в РПЛ. Оформил хет-трик в ворота «Ростова» и принес победу москвичам.

Малком

Забил два мяча в ворота «Пари НН», первый — с красивого штрафного удара. Игрок помог «Зениту» одержать домашнюю победу.

Игорь Лебеденко

Забил важный гол для «Торпедо» в матче с «Краснодаром», принеся ничью москвичам. Футболист стал самым возрастным автором гола в РПЛ.

Руслан Литвинов

Оформил дубль в матче с «Уралом» и принес красно-белым ничью в домашней игре.

Константин Тюкавин

Вышел во втором тайме на замену, забил гол на последних минутах и принес победу «Динамо» в сложном матче с «Крыльями Советов».

Евгений Харин

Полузащитник забил первый гол «Ахмата» в матче с «Оренбургом» и помог команде набрать важные три очка.

Ираклий Квеквескири

Надежная игра полузащитника в центре поля помогла «Факелу» удержать ничью в матче с «Химками».

Лука Джорджевич

Оформил дубль после выхода на замену и принес победу «Сочи» над ЦСКА.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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