Выбери лучшего игрока 18-го тура РПЛ

Первый тур после длительной паузы в РПЛ завершен.

Выбираем лучшего игрока! Опрос доступен в Telegram-канале «СЭ».

Артем Дзюба

Провел огненный дебютный матч за «Локомотив» в РПЛ. Оформил хет-трик в ворота «Ростова» и принес победу москвичам.

Малком

Забил два мяча в ворота «Пари НН», первый — с красивого штрафного удара. Игрок помог «Зениту» одержать домашнюю победу.

Игорь Лебеденко

Забил важный гол для «Торпедо» в матче с «Краснодаром», принеся ничью москвичам. Футболист стал самым возрастным автором гола в РПЛ.

Руслан Литвинов

Оформил дубль в матче с «Уралом» и принес красно-белым ничью в домашней игре.

Константин Тюкавин

Вышел во втором тайме на замену, забил гол на последних минутах и принес победу «Динамо» в сложном матче с «Крыльями Советов».

Евгений Харин

Полузащитник забил первый гол «Ахмата» в матче с «Оренбургом» и помог команде набрать важные три очка.

Ираклий Квеквескири

Надежная игра полузащитника в центре поля помогла «Факелу» удержать ничью в матче с «Химками».

Лука Джорджевич

Оформил дубль после выхода на замену и принес победу «Сочи» над ЦСКА.