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Масалитин: «У ЦСКА моментов не было, за исключением незасчитанного гола»

Масалитин оценил игру ЦСКА в матче с «Сочи»
Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре 18-го тура РПЛ между армейцами и «Сочи» (0:1).

«У ЦСКА моментов не было, за исключением незасчитанного гола. У Мойзеса там, наверное, ногти длиннее — я не понял, почему судья в том эпизоде дал свисток. Обнимал он там рукой соперника — как можно было определить по ней, получает ли он преимущество или нет? Это что-то вообще непонятное. Ну, не засчитали и не засчитали», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На 67-й минуте судья отменил гол защитника армейцев Мойзеса Барбозы.

ЦСКА с 29 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/05/19894621.shtml
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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