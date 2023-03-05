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Кобелев назвал Тюкавина «волшебной палочкой» в «Динамо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Со стороны очень сложно судить, кто заслуживает играть больше. Это должен решать тренерский штаб. Но хорошо, когда Славиша Йоканович включает вариативность: выпускает Тюкавина, Смолов при этом опускается назад. Там его не ждут. На этой позиции он способен отдать передачу, да и сам пройти и забить. А Константин — волшебная палочка. Он выходит, создает моменты и забивает», — приводит RT слова Кобелева.

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу в матче 18-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0), всего на счету 20-летнего форварда 7 забитых мячей в 25 играх за москвичей.

Источник: russian.rt.com
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Выбери лучшего игрока 18-го тура РПЛ
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
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Краснодар – Торпедо
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