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Вячеслав Литвинов: «В «Сочи» очень гостеприимная команда — меня сразу приняли»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился мнением об адаптации в команде после перехода из «Краснодара».

— Мне нравится и климат, и город. Успел поездить по Сочи, узнать некоторые места, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт». — Адаптация прошла сразу на сборах. Тут очень гостеприимная команда — меня сразу приняли. Я сразу включился в работу, сразу пошла адаптация, понял, что от меня требует тренер, что от меня нужно команде и что я могу улучшить в обороне, играя на своей позиции.

— С кем из игроков уже сформировались хорошие отношения?

— С Иваном Игнатьевым, с Кириллом Кравцовым. В целом со всеми контакт наладил. С кем-то больше общаюсь, с кем-то меньше. С кем был знаком, с теми близко общаемся, и с другими понемногу налаживаю контакт. Все гостеприимные, здесь только поддержка.

22-летний россиянин дебютировал за «Сочи» в матче стартового тура РПЛ против «Балтики» (2:0). В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 26 матчей во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-litvinov-o-sochi-ochen-gostepriimnaya-komanda/
ФК Сочи
Вячеслав Литвинов
0
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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