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Юсупов: «Нобоа не хватает как лидера «Сочи». Мне с ним играть комфортно»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после матча первого тура РПЛ против «Балтики» (2:0) поделился мнением об отсутствии Кристиана Нобоа.

«Нобоа, конечно, не хватает как лидера. Даже если он проводит не самый лучший матч, то все равно отвлекает на себя внимание, поэтому он нужен всегда. Лично мне с ним играть комфортно», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

26 июля «Сочи» сыграет с «Факелом» в Воронеже в рамках Фонбет Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-noboa-ne-hvataet-kak-lidera-mne-komfortno-s-nim/
Артур Юсупов
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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Тимур Аюпов

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П
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Хызыр Аппаев

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 1
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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