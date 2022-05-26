Губерниев считает, что слова Чеферина о невозвращении российских клубов в еврокубки стоит воспринимать всерьез

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.

Чеферин заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках.

«Конечно стоит его слова всерьез воспринимать, я тоже не уверен, что наши клубы вернутся. И я думаю, что из людей, которые трезво оценивают все что происходит, вряд ли кто-то куда-то вернется в ближайшее время, во всяком случае. Это касается не только наших футбольных клубов, но и биатлона, лыж, хоккея и так далее», — сказал Губерниев.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.