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Сегодня, 11:05

Губерниев считает, что слова Чеферина о невозвращении российских клубов в еврокубки стоит воспринимать всерьез

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.

Чеферин заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках.

«Конечно стоит его слова всерьез воспринимать, я тоже не уверен, что наши клубы вернутся. И я думаю, что из людей, которые трезво оценивают все что происходит, вряд ли кто-то куда-то вернется в ближайшее время, во всяком случае. Это касается не только наших футбольных клубов, но и биатлона, лыж, хоккея и так далее», — сказал Губерниев.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

Александер Чеферин
Дмитрий Губерниев
УЕФА
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
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21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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