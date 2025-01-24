Колосков: «Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у команд из первой пятерки в турнирной таблице чемпионата России одинаковые шансы на победу.

«Динамо» уходило в отпуск с неустоявшейся игрой. Если вернутся с такой же, будут играть то хорошо, то бездарно... Еще и Бителло ушел, который имел большое значение для команды. Поэтому не ожидаю от «Динамо» никаких прорывов. Дай бог, чтобы они сохранили хотя бы то, что было осенью.

Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство. У «Зенита» шансы на чемпионство понизились после ухода бразильцев. Пришел один, говорят, хороший футболист, но его еще не видели. В том же «Краснодаре» тоже революции не предвидится. Как играли неровно, так и будут играть. Как и сказал, любая команда из первой пятерки может стать чемпионом», — цитирует Legalbet Колоскова.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет на втором месте (39 очков), а замыкает тройку «Спартак» (37 очков).