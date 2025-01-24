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Сегодня, 04:23

Колосков: «Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у команд из первой пятерки в турнирной таблице чемпионата России одинаковые шансы на победу.

«Динамо» уходило в отпуск с неустоявшейся игрой. Если вернутся с такой же, будут играть то хорошо, то бездарно... Еще и Бителло ушел, который имел большое значение для команды. Поэтому не ожидаю от «Динамо» никаких прорывов. Дай бог, чтобы они сохранили хотя бы то, что было осенью.

Первые пять команд в турнирной таблице в равной степени претендуют на чемпионство. У «Зенита» шансы на чемпионство понизились после ухода бразильцев. Пришел один, говорят, хороший футболист, но его еще не видели. В том же «Краснодаре» тоже революции не предвидится. Как играли неровно, так и будут играть. Как и сказал, любая команда из первой пятерки может стать чемпионом», — цитирует Legalbet Колоскова.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице, «Зенит» идет на втором месте (39 очков), а замыкает тройку «Спартак» (37 очков).

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

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Зенит

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