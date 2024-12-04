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Сегодня, 14:42

Федорищев: «С руководством РПЛ нет конструктивного взаимодействия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимоотношениях с руководством РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) после своего заявления о коррупции в российском футболе.

«Я за честность, поэтому скажу откровенно. РФС, когда увидели, что у нас есть определенные движения по наведению порядка в клубе, они вышли сначала на руководство клуба, потом поняли, что с ними, наверное, не стоит общаться и позвонили мне, и мы начали работать вместе. Про РПЛ, я, может, сейчас обидно скажу для себя в первую очередь, и себя дискредитирую, но я не профессионал в футболе, и мне часто об этом говорят, а я подтверждаю. Я не знал про РПЛ до момента, как мне сказали, что кто-то мне написал какое-то обращение. То есть с руководством РПЛ нет конструктивного взаимодействия вообще. Хотя «Крылья Советов» являются на 74-76 процентов учрежденными правительством. Мы взнос платим в РПЛ, достаточно серьезный, тоже миллионы рублей. Но взаимодействия нет.

Когда я доклад сделал на госсовете, мне сказали, что вот еще есть организация такая [РПЛ]. Я записал «кружочек», сказал: «Здравствуйте, я Вячеслав Федорищев, хотел с вами переговорить на такую-то тему». Ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция у РПЛ. Я ее ни в коем случае не подвергаю осуждению. У каждого свои задачи», — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По словам губернатора, РФС сам пошел на контакт и предложил сотрудничество.

Ранее Федорищев поблагодарил руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева за совместную работу в течение двух месяцев.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
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Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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