Вячеслав Барик: "Соловчук несколько раз подтверждает факт оскорбления. А суд уклонился от оценки, так не должно быть"

Адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина прокомментировал "СЭ" сегодняшнее заседание в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– С учетом того, что вчера был национальный праздник, частью которой является судебная система, надеюсь на то, что закон должен торжествовать, и верю, что сегодня ребят отпустят. С какой формулировкой вопрос вторичный. Кирилл Кокорин, как и все ребята незаконно находятся под стражей, потому что хулиганство, которое им вменено, состава нет. Независимые свидетели, в том числе Игорь Краснов – президент правовой дирекции ВЭБа. Человек со своим мнением, на которого вряд ли кто-то может влиять. Потому что не самые лестные показания он давал, осуждая какие-то вещи, но при этом он подчеркнул, как и другие свидетели, с то было оскорбление со стороны Дениса Пака. Краснов лично его не слышал, но он сказал, что, когда Кирилл Кокорин повернулся к Паку и спросил: "Ты кого (матерное слово) назвал?" И только после этого пошел к нему. Дело в том, что Пленум Верхнего суда говорит, что при наличии оскорбление, противоправного поведения со стороны потерпевшего, действия не могут быть квалифицированы как "хулиганство". Да, были побои. Это никто не отрицает. За это те кто их наносил ребята готовы отвечать. То же самое с Соловчуком. Почему суд уклонился от оценки? Суд как будто не видит того, что все свидетели показывают, что было оскорбление. Мы на записи с видеорегистратора четко слышим, что ребята подходят и Мамаев спрашивает: "почему Кокорина петухом назвал?". Соловчук на это, зная, что работает видеорегистратор, очень тихо отвечает: "это мое личное мнение". Характерное движение губ. Он несколько раз подтверждает факт оскорбления. Суд тоже уклонился от оценки, понимаете. Несправедливо это, так быть не должно. Не должно быть обвинительного уклона. Суд – это не карательный орган, который продолжает работу органа предварительного следствия.

– Сегодня их могут отпустить и отправить под домашний арест?

– Под домашний арест, конечно, нет. Потому что судебный акт сегодня вступит в силу в той форме, в котором апелляционная инстанция сочтет нужным. Но им может быть изменено наказание на любое другое. Либо снижен сроок наказания, что означает, что они отбыли уже. Либо изменено, что меньше останется срок, либо вид учреждения изменен на колонию-поселенря, что тоже будет хорошо. (Арман Мкртчян)