«Вторая волна уже стартовала». Тарасов — о вспышке коронавируса в мире
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в Instagram поделился мыслями о распространении коронавируса в мире.
«Все гадают, какие будут ограничения во второй волне — ясно, что она уже вовсю стартонула. Как спортсмену мне мне трудно и страшно представить, что можно оказаться снова без игр и тренировок на поле, первая волна в этом плане серьезно сказалась на спортивной сфере.
Хорошо, что сейчас все понимают, руководители в государстве, что нельзя делать такие перерывы, спортсмены должны быть в форме. И обсуждения мер ко второй волне начали, в том числе, с темы поддержки возможности спортивных занятий и мероприятий", — написал Тарасов.
После 10 сыгранных матчей «Рубин» находится на 9-м месте Тинькофф РПЛ с 15-ю очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.