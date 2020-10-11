Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в Instagram поделился мыслями о распространении коронавируса в мире.

«Все гадают, какие будут ограничения во второй волне — ясно, что она уже вовсю стартонула. Как спортсмену мне мне трудно и страшно представить, что можно оказаться снова без игр и тренировок на поле, первая волна в этом плане серьезно сказалась на спортивной сфере.

Хорошо, что сейчас все понимают, руководители в государстве, что нельзя делать такие перерывы, спортсмены должны быть в форме. И обсуждения мер ко второй волне начали, в том числе, с темы поддержки возможности спортивных занятий и мероприятий", — написал Тарасов.

После 10 сыгранных матчей «Рубин» находится на 9-м месте Тинькофф РПЛ с 15-ю очками.