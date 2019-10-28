«Встретились две легенды». Ростовский дуэт снова вместе

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал в своем Instagram фотографию с экс-футболистом Тимофеем Калачевым.

«Встретились две легенды», — подписал фото Гацкан.

35-летний Гацкан и 38-летний Калачев вместе выступали за «Ростов» с 2010 по 2019 год. Становились обладателями Кубка России (2013/14) и серебряными призерами чемпионата страны (2015/16).

Калачев завершил карьеру футболиста в мае 2019-го.