«Встретились две легенды». Ростовский дуэт снова вместе
17:50
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал в своем Instagram фотографию с экс-футболистом Тимофеем Калачевым.
«Встретились две легенды», — подписал фото Гацкан.
35-летний Гацкан и 38-летний Калачев вместе выступали за «Ростов» с 2010 по 2019 год. Становились обладателями Кубка России (2013/14) и серебряными призерами чемпионата страны (2015/16).
Калачев завершил карьеру футболиста в мае 2019-го.
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