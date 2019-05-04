"Вечерний Ургант" в своем Твиттере поздравил "Зенит" с досрочным чемпионством. Питерцы сыграли вничью в 27-м туре РПЛ с "Ахматом" (1:1), а ближайший преследователь "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2).

– Поздравляем всех сине-бело-голубых с победой, – написано в Твиттере "Вечернего Урганта".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" досрочно стал чемпионом страны 🏆



Поздравляем всех сине-бело-голубых с победой @zenit_spb 💙 pic.twitter.com/UzrPZm5Fy3 – Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 4 мая 2019 г.

"Локомотив", в активе которого 49 очков, остался на второй строчке. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.

"Локомотив" проиграл "Арсеналу". "Зенит" досрочно стал чемпионом России