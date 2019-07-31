"Всего доброго, Адри". "Спартак" попрощался с Луизом Адриану ярким видео

"Спартак" посвятил видеоролик своему бывшему нападающему Луизу Адриану и поделился им в официальном Twitter.

Ранее клуб официально объявил о переходе 32-летнего бразильца в "Палмейрас". Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. В составе "Спартака" нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей. С красно-белыми форвард стал чемпионом России (2016/17) и завоевали Суперкубок страны (2017).

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