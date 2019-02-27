"Все здоровые, кроме деда". Ещенко и Ребров прошли обследование в Италии

Игроки "Спартака" голкипер Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко прошли плановый медицинский осмотр в Италии. Об этом в своем Инстаграме сообщил 34-летний вратарь.

Напомним, что Ещенко восстанавливается от травмы крестообразных связок колена. 35-летний футболист получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2). Ребров испытывает проблемы с плечевым суставом на протяжении долгого времени.

Ещенко также опубликовал в своем Инстаграме фото с обследования. Футболист намекнул на то, что он нездоров.

– Все здоровые, кроме деда ("дед" – это прозвище Ещенко – прим. "СЭ"), – написал защитник в Инстаграме.