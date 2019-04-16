"Все там прекрасно видно!" На суде Кокорина и Мамаева изучают видео избиения Соловчука и инцидента в кафе

Гособвинитель по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого во время очередного судебного заседания огласил данные видеозаписи камер наблюдения в кафе "Кофеминия" и у клуба "Эгоист".

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала у "Эгоиста" был избит водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а затем в инциденте в кафе пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Так, на суде гособвинитель сообщил о флэш-накопителе, который предоставил потерпевший Пак.

Адвокат Ромашов заметил:

– У потерпевшего Пака изъят накопитель с видеозаписью произошедших событий. Это происходит 10 октября, когда, согласно данным обвинения, он лечится от сотрясения мозга и лежит. И почему вообще у потерпевшего что-то изымается, что будет использовано как вещественное доказательство?

Помимо того, что все видели на видео инцидента в кафе, в протоколе о записи камер записано:

– Кирилл Кокорин схватил Пака за правую руку, тот отдернул ее

– Мамаев пытается подойти к Паку, его отодвигает официант

– мужчина в черной футболке приблизился к столу и стал наблюдать за происходящим

– Александр Кокорин нанес еще один удар рукой в корпус

– также видно, как Мамаев нанес удар по лицу Гайсина, а Протасовицкий схватил его за шею и пытается удержать.

По видео записи у "Эгоиста" в протоколе значится:

– Соловчук не ударил Мамаева, а оттолкнул его

– Мамаев нанес Соловчуку не менее трех ударов

Адвокат Ромашов подверг сомнению протокол.

"Все протоколы сфабрикованы следователем. Не указаны противоправные действия Соловчука. Ни слова об ударах Соловчука. Ни одно из доказательств по делу не получено в соответствии с УПК!" – заявил Ромашов.

Коллегу поддержал адвокат Бушманов.

Когда прокурор начал описывать фотоснимки, полученные с камер наблюдения, адвокаты Прилипко, Ромашов и Стукалова по очереди обратили внимание, что они неинформативные.

– Все там прекрасно видно! – отвечает прокурор. – Если б тут были присяжные, все вообще было бы в мою пользу! (Дмитрий Зеленов)

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