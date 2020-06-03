«Все, кто в эти месяцы напряженно боролся за наши жизни, заслуживают постоянной благодарности». Тарасов поблагодарил медиков

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в Instagram.

— Пока ехал домой в Москву и обратно в Казань, увидел на рекламных щитах лица врачей, — написал Тарасов. — Реально очень правильно. Не раз видел в Instagram, как где-то врачам и волонтерам хлопали на балконах, пели песни. Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали волонтеров представлять к госнаградам. Важно, чтобы это не забылось через пару месяцев и сохранялось уважение к проделанной работе и на будущее. А то хорошее у нас быстро забывается.

Все, кто в эти месяцы напряженно боролся за наши жизни, добивались таких низких показаний смертности, 24/7 пропадали на сменах, жертвовали собой ради всех нас — заслуживают постоянной благодарности.