Все билеты на "Спартак" — ЦСКА проданы

Пресс-служба "Спартака" объявила о том, что все билеты на матч 22-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА проданы.

Матч состоится в субботу, 6-го апреля, на стадионе "Открытие арена". Начало – 19:00 (мск).

– Все билеты на дерби "Спартак" – ЦСКА проданы! Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

⚡ Все билеты на дерби #Спартак – ЦСКА проданы! ⚡



Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован. #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/jIXJtdJOqy – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 апреля 2019 г.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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