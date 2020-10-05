«Все 18 лет я чувствовал себя главным». Бувач — о работе в штабе Клоппа
19:26
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, что при работе с Юргеном Клоппом он чувствовал себя главным тренером. Бувач входил в штаб Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.
— По большому счету все эти 18 лет я чувствовал себя главным, — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. — Я выполнял всю ту же работу. Просто у меня не было такого внимания, этих интервью, нно мне это и не было нужно. А в остальном я делал ту же работу, старался, чтобы команда добивалась успеха, роста, но был в тени.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=etuYTmNkAq8&feature=youtu.be
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