Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, что при работе с Юргеном Клоппом он чувствовал себя главным тренером. Бувач входил в штаб Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.

— По большому счету все эти 18 лет я чувствовал себя главным, — сказал Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна. — Я выполнял всю ту же работу. Просто у меня не было такого внимания, этих интервью, нно мне это и не было нужно. А в остальном я делал ту же работу, старался, чтобы команда добивалась успеха, роста, но был в тени.