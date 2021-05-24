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Прядкин — об отказе лицензирования «Оренбурга»: «Это будет уроком на будущее»

16:55
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему «Оренбург» не получил лицензию на выступления в элитном дивизионе.

«14 клубов было за отстаивание норм лицензирования. По отношению к «Оренбургу» принято четкое и жесткое решение. Конечно, футболисты старались, но необходимо соответствовать нормам.

Это будет уроком на будущее. Ранее «Оренбург» давал обязательства об изменении ситуации, но ничего не случилось. Там же дело не только во вместимости стадиона.

Разделение между командами по пунктам об обмене клубов между ФНЛ и РПЛ есть. Эта дискуссия продолжится, выслушаем также мысли от коллег из ФНЛ".

«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, пропустив вперед только «Крылья Советов».

(Сергей Федоров)

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