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«Времени отдыхать нет! До игры со «Спартаком» всего два дня!». «Уфа» — о подготовке к матчу

11:18
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«Уфа» опубликовала в своем Twitter пост, посвященный подготовке к матчу 10-го тура РПЛ cо «Спартаком».

— Вчера вечером наша команда собралась на стадионе «Нефтяник» и провела вечернюю тренировку, — написал клуб. — Времени отдыхать нет! До игры со «Спартаком» всего 2 дня!

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в пятницу 20 сентября в 17.30 (по московскому времени).

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