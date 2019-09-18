«Уфа» опубликовала в своем Twitter пост, посвященный подготовке к матчу 10-го тура РПЛ cо «Спартаком».

— Вчера вечером наша команда собралась на стадионе «Нефтяник» и провела вечернюю тренировку, — написал клуб. — Времени отдыхать нет! До игры со «Спартаком» всего 2 дня!

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в пятницу 20 сентября в 17.30 (по московскому времени).

Вчера вечером наша команда собралась на стадионе «Нефтяник» и провела вечернюю тренировку. Времени отдыхать нет! До игры со «Спартаком» всего 2 дня! pic.twitter.com/AoLjf7lJj5 — ФК УФА (@UfaFc) September 18, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, расписание и результаты матчей