Вратарь «Зенита» Васютин рассказал о секретах отражения пенальти
Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о технике отражения пенальти.
«О тактике реагировать по удару? Да, это осознанный выбор, тактика. Многие бьющие стараются сбить темп разбега, чтобы вратарь дернулся заранее. И чтобы усложнить задачу нападающему нужно стоять как можно дольше. Это трудно, но может принести пользу», — цитирует вратаря «Спорт день за днем».
20 сентября Васютин отразил два пенальти в матче FONBET Кубка России против «Ахмата» (3:3, пенальти — 4:2).
Источник: Спорт день за днем
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Спартак – Кр. Советов
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