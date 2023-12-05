Вратарь «Зенита» Васютин рассказал о секретах отражения пенальти

Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о технике отражения пенальти.

«О тактике реагировать по удару? Да, это осознанный выбор, тактика. Многие бьющие стараются сбить темп разбега, чтобы вратарь дернулся заранее. И чтобы усложнить задачу нападающему нужно стоять как можно дольше. Это трудно, но может принести пользу», — цитирует вратаря «Спорт день за днем».

20 сентября Васютин отразил два пенальти в матче FONBET Кубка России против «Ахмата» (3:3, пенальти — 4:2).