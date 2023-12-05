Промес стал лучшим игроком «Спартака» в ноябре

Нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком красно-белых в ноябре по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард набрал 33 процента голосов. На втором месте — полузащитник Данил Пруцев, за которого проголосовали 25 процентов, тройку лучших замкнул голкипер Александр Максименко с 19 процентами.

31-летний Промес в ноябре провел 3 игры в РПЛ-2023/24, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.