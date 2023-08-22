Кержаков: «Зарема — интересная женщина. Иногда говорит правильные вещи»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в разговоре с «СЭ» объяснил, почему считает супругу экс-владельца «Спартака» Зарему Салихову интересной женщиной.

Ранее голкипер сине-бело-голубых заявил, что без Заремы Салиховой было бы скучно в российском футболе.

«Зарема — интересная женщина. Иногда правильные вещи говорит, иногда неправильные. Правда интересная! Называла запоребриковыми? И что? Это же прикольно! Весело такое читать», — сказал Кержаков «СЭ».

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. Красно-белые с 9 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.