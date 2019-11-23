Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство Казарцева в матче с «Динамо»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым.

— Вот смотрите, — начал Бабурин. — Четвертый пенальти с «Зенитом». Мне бьет Дзюба. Я мяч ловлю. Я вышел. Это что? (показывает на телефоне фото Шунина, в тот момент, когда он отбивает пенальти. Вратарь находится за линией вратарской. — Прим. «СЭ») Это не то же самое?

— Наверное, даже более...

— Наверное, даже более, чем-то же самое. Только это решающий момент. Счет не 4:0. Почему я не должен заходить за линию, а Шунин должен? Мне били два пенальти сегодня и перед каждым ударом Казарец говорил, что надо стоять на линии. Судьи знают, как сказать красиво. А взять на себя ответственность никто не может. Зачем тогда ВАР, Карасев? Это решающий момент матча.

— Игроки «Ростова» протестовали?

— А там кто-то протестовал? Дзюба протестовал? Он за голову схватился и побежал ко мне. Никто не протестовал и Карасев тоже. Почему? Был же прецедент.

— Вы успели сказать своим партнерам, что Шунин вышел за вратарскую линию?

— Я ничего не должен говорить своим партнерам. Есть судья. И прецедент. Когда мы зашли в раздевалку и посмотрели момент со вторым пенальти. Человек бьет головой, Норманн бьет параллельно, даже не коснулся его. Это смешно. Если с «Зенитом» мы заслужили поражения, то сегодня нет. (Елена Григорьевская)