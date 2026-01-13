Песьяков — о проблемах «Крыльев Советов»: «По ходу сезона сказались травмы»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о том, что помешало команде выступить лучше в первой части сезона-2025/26.

«Много нюансов, начиная с того, как мы начинали подготовку к сезону, в каком составе собирались. По ходу сезона уже травмы сказались. Взять того же Вадима Ракова, который летом был лидером команды. Да и не только его потеря повлияла на результаты — на каком-то этапе мы вообще без центральных защитников остались. Казалось, их у нас достаточно много, а потом по итогу никого не осталось. Все эти моменты и повлияли на то, где мы находимся», — цитируют 37-летнего вратаря «Известия».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 4 победы, 5 ничьих и 9 поражений в 18 матчах и 17 набранных очков.