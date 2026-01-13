В ЦСКА заявили, что достигли с «Локомотивом» принципиальной договоренности о переходе Баринова

ЦСКА и «Локомотив» достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника Дмитрия Баринова, сообщил в своем Telegram-канале директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

29-летний игрок проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА.

12 января «Локомотив» сообщил, что возобновил переговоры с ЦСКА, и Баринов не поедет на тренировочный сбор с командой.

Баринов играет за «Локомотив» с июля 2016 года. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 24 матчах во всех турнирах он забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.