Лебеденко подписал новый контракт с «Торпедо» в день своего 39-летия
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в день своего 39-летия подписал новое соглашение с клубом на один сезон, информирует официальный сайт клуба.
В сезоне-2021/22 форвард провел 39 матчей, включая кубковый матч против «СКА-Хабаровска», забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Лебеденко является воспитанником москвичей. За «Торпедо» нападающий выступал с 2000 по 2004 год. В 2019 году форвард вернулся в московский клуб, за это время провел 101 матч и забил 24 мяча.
«Торпедо» стало победителем Олимп-ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.
Источник: https://torpedo.ru/news/43772/
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|
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|
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|17:00
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|1 : 2
|21.05
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|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
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|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
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|21.05
|17:00
|
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|1 : 0
|21.05
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Рубин – Уфа
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|21.05
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|
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|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
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|
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Сочи
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