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Лебеденко подписал новый контракт с «Торпедо» в день своего 39-летия

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в день своего 39-летия подписал новое соглашение с клубом на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

В сезоне-2021/22 форвард провел 39 матчей, включая кубковый матч против «СКА-Хабаровска», забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Лебеденко является воспитанником москвичей. За «Торпедо» нападающий выступал с 2000 по 2004 год. В 2019 году форвард вернулся в московский клуб, за это время провел 101 матч и забил 24 мяча.

«Торпедо» стало победителем Олимп-ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43772/
Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
2
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